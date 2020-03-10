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恐慌指數波動度降低 富邦VIX不漲反跌

最新更新：2020/03/10 11:41

（中央社記者潘智義台北10日電）美股標準普爾500指數重挫225.81點，但連結標準普爾500指數反指標恐慌指數的富邦VIX指數股票型基金（ETF），卻因恐慌指數波動度降低，今天股價不漲反跌。

由美國芝加哥選擇權交易所發行的恐慌指數（VIX）鎖定標準普爾500指數，當標準普爾500指數大跌，投資人恐慌則使恐慌指數大漲，反之則大跌。

道瓊工業指數收在23851.02點，大跌2013.76點，跌幅7.78%。標準普爾500（S&P500）指數收2746.56點，大跌225.81點，跌幅7.59%。

群益期貨分析師容逸燊今天表示，恐慌指數（VIX）也是波動度指數，基本上雖然是標準普爾500指數的反指標，理論上與標準普爾500走勢相反。但波動度也是重要關鍵，波動度高才有套利空間；若波動度太低，恐慌指數反而會下跌。

容逸燊說，美股道瓊工業指數、標準普爾500指數電子盤期貨在昨天晚間波動度最大，但今天早上8、9時以後，波動度大幅收窄，在美國交易的VIX選擇權買權、賣權波動度都往下縮，所以造成富邦VIX下跌。

在台股掛牌上市的指數股票型基金（ETF）富邦VIX連結美國芝加哥選擇權交易所的恐慌指數，理論上漲跌方向應該一致，但因美股電子盤期貨今天早上波動度大降，使富邦VIX因連結標的波動度不足而下跌，盤中來到新台幣5.81元，大跌13.41%。

富邦VIX於2月19日收在2.51元，自2月20日起漲，至3月9日收盤價6.71元，12個交易日大漲逾1.67倍。（編輯：張良知）1090310

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