疫情衝擊 央行示警：台灣通膨展望有向下風險

（中央社記者潘姿羽台北10日電）武漢肺炎疫情擴及全球，增添經濟前景的不確定性，中央銀行今天示警，疫情發展是影響今年經濟成長的重大不確定性因素，且通膨展望有向下風險。

中央銀行總裁楊金龍12日將赴立法院財委會進行業務報告，報告內容今天出爐，並以相當大的篇幅敘述2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）對經濟的影響。

報告內容指出，綜合國際主要機構預測，疫情將使今年台灣經濟成長率下降0.1至0.7個百分點，且衝擊主要集中第1季；不過待疫情回穩後，預期部分民間消費具有遞延回補效果，加上政府為了彌補民間部門成長動能不足之處，積極推動振興與紓困措施，也會有助於經濟成長。

值得注意的是，儘管當前通膨溫和，央行認為，台灣的通膨展望有向下風險。

疫情衝擊全球經濟，需求隨之走跌，近日市場已有擔心通貨緊縮的聲音出現。央行在報告中指出，由於肺炎疫情蔓延衝擊全球景氣，抑低國際原油等原物料價格，並不利國內消費需求，今年「通膨展望有向下風險」。

央行也補充，主計總處將今年CPI年增率預測值由0.71%下修為0.62%，主要機構預測值則介於0.62%至1.10%。（編輯：林孟汝）1090310