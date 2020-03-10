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六輕四期環差闖關再失敗 台塑盼減量計算達共識

最新更新：2020/03/10 19:03

（中央社記者潘羿菁台北10日電）台塑化的六輕四期環差案四度闖關失敗，雙方卡在減量計算認知差異，台塑集團總管理處晚間表示，後續將積極與環評審查委員溝通，盼望達成共識。

環保署召開「六輕四期擴建計畫環境影響差異分析報告（油品品質提升、液氨回收設備、船舶洗艙廢水及油污泥廠內處理）」專案小組第4次初審會議。主要是台塑化變更航煤加氫脫硫單元操作模式等3項，以及新設廢熱鍋爐等5個項目。

不過現場環評委員認為，廠商的書面資料當中，每小時與年排放量數字「兜不起來」，此外，台塑化承諾「增1減1.2」的計算方式與減量邏輯，與環評委員認知不同，最後六輕四期環差案決議，仍需補件擇日再審。

台塑集團會後表示，後續將補強敘述完整性，例如每小時與每年排放量，明確羅列如何計算，避免委員誤認「兜不起來」，另外，也會向委員說明排放抵減依據，盡量讓雙方的減量計算方式達成共識。

台塑化的六輕四期擴建環差案，預計斥資新台幣159億元，用以降低汽、柴油與航空燃料油含硫量，藉此提升油品品質，自2018年10月31日送交經濟部能源局審查，11月8日能源局審查完後轉送環保署，至今在環保署卡關1年多。（編輯：楊凱翔）1090310

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