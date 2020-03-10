油價暴跌 學者：短期事件不至於造成通貨緊縮

（中央社記者蘇思云台北10日電）沙烏地阿拉伯與俄羅斯增產大打價格戰，近日國際原油價格如坐雲霄飛車。專家分析，油價暴跌應是短期事件，不至於造成經濟活動遞延，通貨緊縮的情形。

以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國家組織（OPEC）成員國和非成員國構成的「OPEC PLUS」於上週集會，沙國本來建議4月起擴大減產，但以俄羅斯為首的產油國反對，導致談判破裂。

沙國為報復俄羅斯拒絕配合減產石油，決定反向增產，引發油價下跌，9日國際油價暴跌逾24%，創下1991年波斯灣戰爭以來最大單日跌幅。

中央大學管理講座教授暨台經中心研究員梁啟源認為，沙烏地阿拉伯此次用意在於逼俄羅斯重上談判桌，由於油價1桶一度跌破30美元新低，對於所有會員國都會造成傷害，這場價格戰應該不會持續太久。

梁啟源表示，如果考量武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），從歷史資料來看，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、新型流感（H1N1）等疾病對油價多為短期影響，他認為此次疫情影響範圍同樣也是短期性，不會影響到全年度走勢。

梁啟源評估，油價未來將會反彈，價格區間可能落在一桶50美元左右，但如果疫情很快就結束，不排除油價可能衝高超過50美元。

至於油價暴跌對總體經濟的影響，台經院景氣預測中心副主任邱達生認為，價格下跌肇因於供給面意見相左，「短期就會塵埃落定」，油價不會像2014年一樣持續走跌，應該不會造成總體經濟的通貨緊縮。

通貨緊縮是指一般物價持續下跌的現象，依據國際貨幣基金（IMF）定義，因需求減少致物價持續兩年下跌，才能視為通貨緊縮。但如果是來自於供給過剩或需求不足所造成的物價走跌，長期可能會促使生產活動緊縮，薪資、利率、股價全數下跌，失業率升高，惡性循環的結果會使經濟狀況更加惡化。

若以原油需求面來看，武漢肺炎至今已感染全球超過10萬人，並導致工業活動劇減，特別是在中國、亞洲其他經濟體和疫情重災區之一的義大利。疫情也使得地面與空中交通需求減緩。

國際能源總署執行董事比羅爾（Fatih Birol）發布聲明表示：「這場冠狀病毒危機廣泛影響能源市場，包括煤炭、天然氣與再生能源等。但它對石油市場的衝擊尤其嚴重，因為它阻礙人員與商品流通。」

不過，邱達生指出，目前預測機構相對樂觀，像是經濟學人（Economist Intelligence Unit, EIU）與IHS Markit經濟預測，都認為疫情主要影響今年第1季經濟表現，經濟合作暨發展組織（OECD）較為悲觀，評估也只影響到第2季。

邱達生認為，除非中國有隱匿疫情，或之後因為疫情造成長時間供應鏈停擺，才會對經濟需求面造成長期的負面影響。（編輯：林孟汝）1090310