矽格去年獲利創新高每股賺3.26元 擬配息2.2元
最新更新：2020/03/11 10:30
（中央社記者鍾榮峰台北11日電）IC封測廠矽格去年稅後淨利新台幣12.95億元，每股稅後純益3.26元，擬配發現金股利每股2.2元，若以今天盤中股價35.55元粗估，現金殖利率約6.18%。
矽格去年全年合併營收100.47億元，較前年95.41億元增加5.3%，法人指出創歷年新高。去年合併毛利率30.25%，較前年27.85%增加2.4個百分點。去年合併營業利益20.72億元，合併營益率20.62%，較前年18.08%增加2.54個百分點。
矽格去年歸屬母公司淨利12.95億元，較前年11.55億元增加12%。換算基本每股盈餘3.26元，高於前年EPS3.01元。法人指出矽格去年獲利創歷年新高。
在配息部分，矽格擬配發股東現金股利每股2.2元，其中盈餘配發現金每股1.1元、資本公積配發現金每股1.1元。
展望今年營運，法人表示，矽格受惠5G應用晶片封測拉貨，包括5G手機晶片、5G基地台晶片、人工智慧晶片等測試接單動能明顯增溫。
矽格自結2月合併營收8.51億元，較去年同期5.76億元大增47.81%，累計今年前2月自結合併營收17.01億元，較去年同期11.9億元成長42.91%。（編輯：黃國倫）1090311