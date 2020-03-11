更多編輯台推薦新聞：
體壇防疫／詹姆斯不再反對NBA閉門賽 義甲球星籲粉絲待家裡
運動

體壇防疫／詹姆斯不再反對NBA閉門賽 義甲球星籲粉絲待家裡

美國也有口罩之亂 一般人是否該戴正反意見激辯
國際

美國也有口罩之亂 一般人是否該戴正反意見激辯

口罩實名制2.0網路預購 10大QA一次看
生活

口罩實名制2.0網路預購 10大QA一次看

圖表／武漢肺炎台灣超前部署 各國防疫關鍵時程一覽【更新】
專題

圖表／武漢肺炎台灣超前部署 各國防疫關鍵時程一覽【更新】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

恩智浦董事會提名西沃斯 任總裁暨執行長

最新更新：2020/03/11 14:38

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）宣布，公司董事會一致提名現年50歲的西沃斯（Kurt Sievers）擔任總裁暨執行長一職。

恩智浦指出，Sievers將接替從2009年以來持續領導恩智浦的克萊默（Richard Clemmer）。董事會將在5月27日舉行的公司年度股東大會上提議任命Sievers為執行董事暨執行長。為確保平穩過渡，Clemmer將繼續擔任恩智浦策略顧問。

Sievers從2018年9月起擔任恩智浦總裁，負責管理恩智浦所有業務領域。Sievers在1995年加入恩智浦，並迅速晉升擔任眾多市場領域的行銷與銷售、產品定義與開發、策略和綜合管理等領導職位。2015年，Sievers在恩智浦和飛思卡爾（Freescale）的合併發揮影響力。

恩智浦布局安全互聯汽車、工業與物聯網、行動裝置與通訊基礎設施等晶片解決方案，在全球超過30個國家設有業務機構，包括台灣台北、新竹和高雄在內，全球員工人數超過3萬人，去年全年營業額88.8億美元。（編輯：黃國倫）1090311

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報