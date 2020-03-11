立委建議振興抵用券外賣先用 經濟部允諾討論

（中央社記者吳柏緯台北11日電）經濟部編列新台幣20億元推出振興抵用券，盼在疫情趨緩之後支持內需產業復甦。有立委建議應以風險程度分類，提早發行抵用券。經濟部長沈榮津表示，牽涉跨部會職責，會將提案帶到行政院討論。

經濟部長沈榮津上午赴立法院經濟委員會，針對台灣再生能源相關議題，報告並備詢，民進黨籍立委郭國文針對振興抵用券發放時機與使用提出臨時提案。

郭國文表示，雖然經濟部規劃在疫情趨緩後發行振興抵用券，藉此刺激消費，不過目前已經陸續傳出旅宿餐飲業者撐不下去而歇業，經濟部的政策恐怕緩不濟急。郭國文建議，應以消費型態的風險程度區分，部分受疫情影響較小，沒有群聚疑慮的消費行為應該可以先適用。

郭國文表示，並不是反對經濟部對於振興抵用券的長遠規劃，但是現在確實有一些商家已經活不下去了。因此希望經濟部可以研議，預先發放抵用券，讓消費者在疫情期間，可以把這類抵用券用於有提供外賣服務而且經過經濟部認證的店家，刺激消費，助商家度過難關。

郭國文提到，外賣服務沒有群聚風險，應該可以先上路。

對於委員的提案，經濟部一開始仍認為分期發行恐有困難，不過經過溝通之後，沈榮津表示，會把案子帶回部內討論，由於牽涉不同部會權責，會在行政院的橫向平台上提出，看看各部會的看法。

經濟部在「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」中，匡列新台幣20億元，規劃「振興抵用券」消費優惠措施，實體跟電子票券並行，民眾可持抵用券，分別在餐廳、夜市、商圈等地方使用，藉此促進消費意願。

根據經濟部的盤點，振興抵用券預計可以用在全台餐飲14萬家、商圈業者28萬家、夜市攤商1萬家、藝文活動與場域1700家，若扣掉重複計算的業者，全台約有35萬家業者可以適用。（編輯：鄭雪文）1090311