葡萄王結盟上海達爾威 攻中國電商市場

（中央社記者韓婷婷台北11日電）葡萄王生技今天公告，與中國最大的社交電商之一上海達爾威（TST）簽定策略合作備忘錄，雙方將合資在上海青浦成立新公司，共同拓展中國的市場。

葡萄王表示，雙方將設立合資公司，由TST持股65%，葡萄王生技持股35%，初期合資總金額285萬美元。葡萄王預計先投入100萬美元，取得1席董事、1席監事，另有2席董事由TST擔任。

葡萄王表示，未來新公司營運主軸將結合雙方在研發、製造及通路方面的優勢，由上海葡萄王負責生產，TST則運用其通路優勢及社交電商行銷策略進行商品銷售，共同擴展市場，雙方結盟效益，可望於今年第2季開始發酵。

上海達爾威創立於2013年，總部位於上海。旗下商品主打美妝、美容品及健康食品。TST曾榮獲中國質量信得過產品、質量誠信標杆典型企業等榮譽。2017、2018年，連續2年被評為上海市青浦區百強優秀企業，是中國最大的社交電商之一，會員人數近900萬人。

葡萄王集團2月整體合併營收新台幣6.81億元，月增18.61%，年增44.4%，表現亮眼，母公司台灣葡萄王相較去年同期成長99.71%；子公司葡眾營收也有61.51%的成長率。上海葡萄王則因疫情影響開工時間，造成出貨延滯，影響2月營收表現。

葡萄王表示，上海葡萄王3月至今復工已達100%，會優先消化已滿載的益生菌產品訂單。（編輯：楊凱翔）1090311