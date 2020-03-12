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台股波動加劇 國安基金密切關注隨時備戰

最新更新：2020/03/12 16:37

（中央社記者吳佳蓉台北12日電）美股道瓊指數大跌1464.94點，台股今天盤中一度大跌逾500點，國安基金喊話，密切注意台股走勢，一旦有失序情形、達進場條件，不排除召開臨時委員會決定是否進場，但強調目前基本面仍相當穩健。

武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）全球擴散，美股道瓊工業指數11日大跌1464點，終結11年多頭步入熊市，今天亞洲股市一片綠油油，台股開盤持續走低，一度暴跌逾500點，終場跌471.43點，重挫4.33%。

國安基金執行秘書、財政部次長阮清華表示，台灣作為全球金融市場一員，難「獨善其身」，國外對疫情憂慮升溫，導致全球股市大跌，台股也受到拖累，使投資人產生恐慌情緒，呼籲應回歸基本面，理性看待。

阮清華指出，台灣疫情控制良好，且隨中國大陸已逐漸復工，斷鏈風險降低，資通訊產業（ICT）前景仍佳，針對受影響的觀光旅遊、交通運輸等產業，政府也祭出紓困振興方案協助，情況相較其他國家更為穩定。

阮清華說，近日國際股市有漲有跌，股市發展不能只看一天，近期國安基金會備戰，緊盯國內外情勢發展及市場氛圍，判斷是否符合進場條件，若出現不理性下跌，資金大幅移動、投資人信心渙散等情形，在必要情況下，不排除召開臨時委員會討論是否進場護盤。（編輯：張均懋）1090312

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