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經濟部邀ICT業者座談 陸產線估3月底復工8成

最新更新：2020/03/12 17:59

（中央社記者吳柏緯台北12日電）為經濟部今天邀國內ICT業者座談，了解業者受到肺炎疫情影響。經濟部長沈榮津說明，與會ICT業者指出，在3月底中國大陸的復工可達8成，台灣生產基地受惠於轉單效應。

全球爆發武漢肺炎疫情，加上國際油價崩跌，對產業造成衝擊。經濟部長沈榮津昨天赴立院備詢時透露，經濟部將與資通訊ICT、民生化工、金屬機電以及內需型服務業等業者座談，作為擬訂相關政策依據。

第一場座談鎖定ICT產業，今天中午在經濟部舉行，由政務委員龔明鑫、經濟部長沈榮津主持，包含聯電、日月光、緯創與廣達都出席參加。

沈榮津會後接受媒體採訪時表示，ICT業者普遍指出，中國大陸的產線預計在3月底可以恢復8成，而在台灣的產線則受惠於轉單效應而有提升。不過業者也針對包含勞工、進出扣管制與航班問題提出建議。

沈榮津表示，ICT業者提出3點請求，希望經濟部能協助。首先，因應轉單效應帶動的勞動力需求，彈性放寬加班限制與外籍勞工的限制。第二，ICT產業講求時效，希望可以增加貨運班機的航班，協助搶時間。第三，希望協助加速原物料通關。

沈榮津進一步表示，對於沒有辦法與會的業者，也親自打電話詢問意見。接下來安排的座談會分別是13日的民生化工產業、16日的內需型服務業、18日則是金屬機電業，未來針對ICT產業還會加開一場。

出席座談會的力積電董事長黃崇仁會後受訪時指出，台灣的疫情控制得宜，加上中國大陸疫情趨緩，製造業受到的影響可能在4月底趨於緩和。不過，歐美的疫情現在才剛開始，全球疫情預估要到6月、7月才會緩和，後續變化仍需觀察。（編輯：楊凱翔）1090312

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