疫情影響原料運送 民生化工業憂斷鏈

（中央社記者吳柏緯台北13日電）全球爆發武漢肺炎疫情，加上國際油價崩跌，對產業造成衝擊。經濟部繼昨天找ICT業者座談後，今天上午邀集民生化工業者到部內喝咖啡。業者普遍認為物流運送系統受到極大影響，品牌商目前只能仰賴銷售庫存品應對。

經濟部長沈榮津11日赴立院備詢時透露，經濟部將與資通訊ICT、民生化工、金屬機電及內需型服務業等業者座談，作為擬訂相關政策依據。

第二場座談鎖定民生化工業者，今天上午在經濟部舉行，由經濟部長沈榮津主持。

紡拓會秘書長黃偉基受訪時指出，目前受疫情影響造成原物料運送困難，例如越南目前已經不准中國的船靠岸，因此中國的布料送到越南的途徑受到影響。為了應對這樣的情形，有些廠商考慮透過陸運的方式將原料送到江蘇、浙江，經由廣西的邊界交給越南的卡車，再由卡車載送到越南境內；有些貨船則經第三地後再停靠越南。但是這樣的方式都會拉長運送的時間與成本。

黃偉基指出，目前市場的交貨時間拉長7到10天，無法即時出貨的業者，只好先用庫存的貨品，但能夠維持多久無法確定，且目前有太多不確定因素，業者不知該如何處理。

黃偉基觀察，部分業者有些急單確實有轉回台灣，但是轉單不多。如果今年第3季、第4季的疫情趨緩，業績可以拉上來，今年表現應該會與去年差不多，若第3季也受影響，那麼就很難預估。

黃偉基提到，品牌端的大客戶，例如Nike、愛迪達第1季都呈現衰退。（編輯：趙蔚蘭）1090313