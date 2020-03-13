台股開低走低 收跌293.45點
最新更新：2020/03/13 14:06
台北股市13日開低走低，尾盤跌幅收歛，收盤跌293.45點。（中央社檔案照片）
（中央社台北13日電）台北股市今天開低走低，尾盤跌幅收歛，收盤跌293.45點，為10128.87點，跌幅2.82%，成交金額新台幣3021.82億元。
加權指數開盤為10091.03點，盤中最高10171.2點，最低9636.15點；不含金融股指數8519.56點，跌251.18點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.84%、食品股跌3.76%、塑化股跌4.48%、紡織股跌6.06%、機電股跌2.05%、造紙股跌4.88%、營建股跌4.13%、金融股跌2.52%。
委買張數1904萬2878張，委賣張數1320萬5892張，成交張數1194萬2087張。
收盤時上漲41家，下跌897家，持平19家。
成交量前5名個股為富邦VIX、元大S&P原油正2、元大台灣50反1、群創、聯電。
漲幅前5名個股為元大S&P原油正2、街口布蘭特油正2、金像電、良得、緯穎。
跌幅前5名個股為FH富時不動產、國泰日經225+U、亞諾法、晶彩科、榮科。1090313