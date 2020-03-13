台指期上沖下洗重返萬點 分析師：後續仍看美股

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）美股崩跌拖累台股劇烈震盪，台指期今天一般交易時段上沖下洗，終場重返萬點之上，逆價差來到107點。期貨分析師指出，法人避險意願強，外資在期貨布局多單套利，下週亞股動向仍看美股走勢。

美股道瓊崩跌2352點，台股加權股價指數今天終場跌293.45點，收10128.87點。3月台指期以10021點作收，下跌341點，與現貨相較，逆價差107.87點，成交34萬1165口。

永豐期貨顧問事業部研調科協理林漢偉指出，台指期與現貨逆價差大，代表法人避險意願強，儘管台股現貨偏向空方，不過逆價差大，外資在期貨布局套利。

展望後市，林漢偉表示，儘管台股現貨和台指期盤中帶量跌破萬點，但終場重返萬點之上，亞股今天破底翻，台股現貨已打出第2隻腳，下週亞股走勢要看美股是否持穩，看美股能否打出第2隻腳，預期台指期在萬點附近震盪，指數下跌有限。

不具名期貨商指出，台指期短線波動還是要看美股表現，若美國經濟數據不佳，不排除美股下週還有重挫走勢，不過目前看來美股道瓊期貨翻紅上揚逾400點，美股今晚有機會持穩。

期貨商表示，機構法人仍有意願布局殖利率相對佳的台股，法人避險長期投資台股，預期台股下跌有撐。（編輯：鄭雪文）1090313