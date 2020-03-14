蘋果暫關大中華區以外直營店 法人：恐影響供應鏈

（中央社記者張建中新竹14日電）武漢肺炎疫情延燒，蘋果宣布，將暫時關閉大中華區以外的直營店至3月27日，以降低疫情傳播風險。法人認為，蘋果供應鏈營運恐受影響，只是影響程度待觀察。

蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）在官網發表公開信表示，將關閉大中華區以外的所有直營店至3月27日。大中華區的所有直營店則已恢復正常營運。

新光投信董事長劉坤錫表示，蘋果決定關閉大中華區以外的所有直營店，預料會對蘋果供應商營運造成影響，只是目前並沒有蘋果產品實體與網路銷售數據可供參考，無法推測影響程度如何。

此外，疫情後續發展仍具不確定性，劉坤錫說，蘋果供應鏈營運實際受到影響情況有待進一步觀察。他認為，因為這次疫情蔓延範圍廣大，可能影響部分消費者改變消費行為，改利用網路方式。

分析師王兆立也認為，蘋果關閉大中華區以外的所有直營店應會對供應鏈營運造成影響，不過，美股13日強勢反彈，道瓊指數飆漲1985點，創史上最大漲點，蘋果股價也大漲11.98%，蘋果供應鏈股價不排除有機會同步反彈。（編輯：楊玫寧）1090314