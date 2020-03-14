更多編輯台推薦新聞：
防疫酒精不必囤貨 台酒：300毫升小家庭可用一個月
生活

防疫酒精不必囤貨 台酒：300毫升小家庭可用一個月

自主健康管理加強版流程出爐 用雙向簡訊追蹤
生活

自主健康管理加強版流程出爐 用雙向簡訊追蹤

以詩直面社會 楊牧活出浪漫寫實的文學人生
文化

以詩直面社會 楊牧活出浪漫寫實的文學人生

去年11月即知疫情 港媒披露中國短報確診病例
兩岸

去年11月即知疫情 港媒披露中國短報確診病例

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
一週大事》義大利全國封城、全球政要明星相繼確診武漢肺炎…
首頁 / 產經

蘋果暫關大中華區以外直營店 法人：恐影響供應鏈

最新更新：2020/03/14 19:18

（中央社記者張建中新竹14日電）武漢肺炎疫情延燒，蘋果宣布，將暫時關閉大中華區以外的直營店至3月27日，以降低疫情傳播風險。法人認為，蘋果供應鏈營運恐受影響，只是影響程度待觀察。

蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）在官網發表公開信表示，將關閉大中華區以外的所有直營店至3月27日。大中華區的所有直營店則已恢復正常營運。

新光投信董事長劉坤錫表示，蘋果決定關閉大中華區以外的所有直營店，預料會對蘋果供應商營運造成影響，只是目前並沒有蘋果產品實體與網路銷售數據可供參考，無法推測影響程度如何。

此外，疫情後續發展仍具不確定性，劉坤錫說，蘋果供應鏈營運實際受到影響情況有待進一步觀察。他認為，因為這次疫情蔓延範圍廣大，可能影響部分消費者改變消費行為，改利用網路方式。

分析師王兆立也認為，蘋果關閉大中華區以外的所有直營店應會對供應鏈營運造成影響，不過，美股13日強勢反彈，道瓊指數飆漲1985點，創史上最大漲點，蘋果股價也大漲11.98%，蘋果供應鏈股價不排除有機會同步反彈。（編輯：楊玫寧）1090314

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報