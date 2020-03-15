疫情恐慌黃金成市場提款機 專家：金價短線回落

（中央社記者吳佳蓉台北15日電）武漢肺炎疫情全球大流行，衝擊全球金融市場，過去一週金價由1700美元高點下挫至1500美元區間，專家認為，套現及現金為王的恐慌心態，使黃金成市場提款機，關注金價短線是否能站穩1530至1550美元區間。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情迅速於全球主要經濟體擴散，引發金融市場高度震盪，歐美股市一週內多度崩跌，啟動熔斷機制，黃金作為避險資產，金價卻大幅回落，從週一每盎司1700美元左右高點，至週五已落至1500美元區間。

台灣銀行貴金屬部副理楊天立分析，根據過往經驗，在市場存在重大風險、開始出現擔憂氛圍狀態下，金價都會上漲，不過，當風險因素已真正衝擊到股市、期貨等金融市場時，金價則會反轉回落。

楊天立指出，金價回落主要分為兩階段，第一階段，投資人需要換現金去補繳股市保證金，因此選擇套現，賣掉流動性較強的黃金；第二階段，隨股市轉為熊市，市場相當恐慌，態度轉向「現金為王」，在大多數市場都斷頭情況下，黃金成為最佳的提款機，對金市形成沉重賣壓。

至於這波金價下跌會維持多久，楊天立坦言，沒人說得準，疫情不斷擴大，已發展為系統性風險，衝擊面多大，市場對各國祭出的貨幣、財政寬鬆政策是否買單，都會影響後續走勢，加上俄羅斯與石油輸出國家組織（OPEC）產生衝突，使油價暴跌，可能打擊信用市場，也是影響金價的因素之一。

楊天立認為，這波金價回測，會先測試是否能站穩1530至1550美元區間，若守不住，將下探1500美元大關；不過，等賣壓過境，金價應仍會回歸多頭走勢，因為受疫情影響，金價在年初就突破先前市場預估的全年高價區，也使存在的預期風險變得更為強烈。

楊天立舉例，像實體經濟衰退、全球央行加大貨幣寬鬆等，都已由預期成為現實，對金價中長期走勢形成支撐，至於預估全年高點，一樣要看疫情影響程度，假設真的對經濟、股市、債市、商品市場都有很大衝擊，甚至影響企業生存、造成信用風險，1700美元就不會是高點。

對於有意搶短線、「發災難財」的投資人，楊天立建議，如今短線操作難度非常高，此時反而是應回頭過來檢視自己的投資組合，若手中持有一堆股、債，但卻沒有任何黃金避險部位，應該要適度買入黃金，作為分散風險組合，可定期定額買進，或在認為金價已處於低檔時，分批進場。（編輯：黃國倫）1090315