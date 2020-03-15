證交所：上市公司體質穩健 營收獲利成長可期

（中央社記者韓婷婷台北15日電）臺灣證券交易所今天表示，統計104年至106年度上市公司整體營收約新台幣28.6兆至30.5兆，107年及108年度突破32兆，顯示我國產業體質穩健，長期營收成長趨勢可期。

證交所表示，受新冠肺炎疫情影響，上市公司109年2月累計營收較去年同期衰退7.76%，但仍有半導體、資訊服務業及汽車工業等產業累計營收表現亮眼，分別較去年同期成長24.17%、14%及7.92%，這些產業108年度營收也較去年同期成長，幅度在6%至18%之間。

若以滾動式計算近3個月營收較去年同期成長產業，如我國主力產業半導體業、民生相關金融保險業、食品工業及汽車工業，宅經濟相關電子通路業及電商貿易百貨業、防疫類股相關生技醫療業等，最高成長幅度達到19%。

另統計最近2年度營收呈現成長產業有12個，包含水泥工業、食品工業、紡織纖維、航運業、觀光事業、金融保險業、生技醫療業、半導體業、電腦及週邊設備業、電子零組件業、資訊服務業及其他業，整體上市公司營收仍持續攀升。

證交所指出，104年至106年度上市公司整體營收約28.6至30.5兆，107年及108年度整體營收已突破32兆，而105年至107年度及108年前3季上市公司平均每股盈餘，分別為2.18元、2.26元、2.68元及1.99元，顯示我國上市公司營運獲利穩定。

部分產業短期或可能受疫情亂流影響，營收與獲利下滑，但證交所統計，97年金融海嘯時期，上市公司稅前純益較前1年衰退65%，98年及99年度即分別較前1年度成長57%及64%，後續趨於穩定成長。

證交所表示，據台經院研究報告分析指出，半導體及面板業以台灣為生產重鎮，受疫情影響相對輕微，未來因疫情演變，或有機會承接轉單。至於通信網路業可藉由台灣與東南亞等中國以外地區的產能支援，甚至可能爭取轉單商機，預計受此波疫情衝擊程度較小。

其他如電腦及週邊設備業及其他電子業，其主要公司生產基地幾已全數復工，產能逐漸恢復中，未來如果疫情趨緩，各產業應能儘速恢復產能，有助提振上市公司業績。（編輯：鄭雪文）1090315