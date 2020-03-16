Fed降息銀行大降美元定存利率 衝擊定存族荷包

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）美國聯準會（Fed）降息4碼，基準利率來到來到0%至0.25%目標區間，金融機構跟著反映，大降美元利率，土銀降幅更達3碼，利率僅剩0.3%，遠低於新台幣定儲利率，美元定存族恐大失血。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情對經濟衝擊，Fed宣布調降基準利率4碼，來到0%至0.25%的目標區間，並推出7000億美元的量化寬鬆措施。

隨Fed降息，國內金融機構也召開內部資金會議，決定美元存款利率降幅，公股銀行中，土地銀行、第一銀行及台灣企銀今天都已公告最新利率水準，其餘包括台灣銀行、華南銀行、兆豐銀行、彰化銀行及合庫商銀預計於17日陸續公告。

根據土銀公告，指標性的美元1年期定存利率，由原先的1.05%大幅降至0.3%，調降了0.75個百分點，換算利息收入直接少7成，直接衝擊定存族荷包，且遠低於新台幣1年期定儲利率1.09%。

第一銀行美元1年期定存利率，則由原先的1%降至0.7%，調降0.3個百分點，各天期牌告利率降幅介於0.3至0.45個百分點，天期越短，降幅越大，舉例來說，美元1個月期定存利率由0.65%大降至0.2%，調降0.45個百分點。

台企銀美元1年期定存利率今日也降為0.4%，原先為1%，前後調降了0.6個百分點，各天期定存牌告利率降幅介於0.45至0.6個百分點。（編輯：楊凱翔）1090316