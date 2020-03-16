受疫情影響中小企業申貸及利息補貼 開放申請

（中央社記者吳柏緯台北16日電）為協助受武漢肺炎影響事業取得紓困及振興所需資金，經濟部今天發布相關補貼作業要點，受影響事業可開始向金融機構申請貸款及利息補貼，申請期間從3月16日起到9月15日為止。

經濟部中小企業處表示，受疫情影響的事業如果是依法辦理公司登記、商業登記、有限合夥登記、稅籍登記的本國營利事業，或依商業登記法第5條得免辦理登記的小規模商業，只要自109年1月起任連續2個月，平均營業額較108年下半年或是108年同期平均營業額減少達15%，並由經濟部、受委託機構或金融機構認定屬實者，皆可申貸。

中小企業處說明，目前資金協助包括舊有貸款展延、營運資金貸款及振興資金貸款。

首先，舊有貸款展延部分，針對貸款尚未還清，但營運受到疫情影響，以致償還貸款陷入困境的中小企業，如果貸款銀行同意展延還款時間，並降低展延期間衍生的利息，經濟部將會以預算補貼銀行降息的金額，補貼以1年期的郵政儲金利率（目前1.06%）為基準，期間最長1年，每家事業補貼上限22萬元。

因為疫情造成訂單減少，影響到營運，進而有資金貸款需求的企業，根據經濟部規劃，將提供全額利息補貼，補貼利息最長6個月，每家補貼金額以新台幣5.5萬元為限。貸款期間10成保證，免向企業收保證手續費，不過貸款期間不得減薪或裁員。

企業也可以申請振興資金貸款，由信保基金提供8至9成信用保證並免收保證手續費。如果是中小型事業，經濟部可提供貸款利息補貼，補貼期限最長1年，補貼利率最高按中華郵政2年期定期儲金機動利率（目前1.095）%計算，每家事業補貼上限22萬元。

此外，經濟部指出，針對上述營運資金及振興資金貸款，經濟部提供100億元保證專款，可提供1000億元融資額度，協助企業度過難關。（編輯：楊玫寧）1090316