傳混凝土漲勢再起 公會澄清絕無聯合漲價

台灣區預拌混凝土公會理事長劉福財17日強調，目前業者並無漲價事實，不過今年以來原料成本持續上揚，成為混凝土經營挑戰，「若要賠錢，我們不願接」。中央社記者潘羿菁攝 109年3月17日

（中央社記者潘羿菁台北17日電）市場傳聞混凝土漲聲響起，引起營造業注目，台灣區預拌混凝土公會理事長劉福財澄清，原物料漲勢未停歇，但混凝土業者絕無聯合漲價，不過若成本持續墊高，壓力難負荷，「要賠錢，我們也不願意接」。

受到砂石、煤灰與爐石粉等原料上漲影響，去年國產、台泥等5家混凝土業者，一口氣調漲18%，遭到公平會認定聯合行為，對混凝土業者重罰新台幣6000萬元。

今年2月營造業再度質疑，混凝土業者在報價時，已悄悄調漲售價，引起營造廠不滿，劉福財為避免訊息誤傳，今天親上火線澄清，今年2月遇到中國大陸復工延遲，砂石運輸船銳減，北部砂石確實一度有短缺疑慮，但是隨著大陸逐步復工，來自福建砂石進口量逐步回升。此外，水利署緊急加強疏濬增加砂石量，因此混凝土業者今年截至目前並未漲價，盼請業界勿以訛傳訛。

話鋒一轉，劉福財強調，近年來原物料持續攀升，其中，砂石占混凝土成本比重約43%至49%，累計1年來漲幅已達20%，占比7%的爐石粉也上漲20%，另外，混凝土車司機人力資源也有不足問題。原料與人事費用形成雙漲窘境，正是混凝土業者經營一大挑戰，然而這股壓力鍋尚未解除。

根據混凝土公會提供資料，林口煤灰最新標售案，兩年期85萬噸決標金額達到11.11億元，換算每噸煤灰平均價格約1307元，比起上期65萬噸決標金額4.39億元，平均每噸煤灰677元，大漲逾90%。

混凝土公會猜測，近年空污問題受重視，燃煤發電廠發電量遭外界檢討，市場預期未來飛灰量可能減少的心理因素，推升決標金額大幅墊高。

劉福財強調，攤開來的數據可以檢視，混凝土原料持續上揚，當原料行情浮現看漲氣氛，營造廠向混凝土廠詢問合約價，混凝土業者勢必會把看漲因素納入考量點，但這一切僅限詢價，而非成交價。

混凝土公會常務監事蔡清榮則說，近年砂石跟飛灰行情走勢很難預測，混凝土業者很難抓價格。

劉福財指出，混凝土產業已是微利時代，「如果要賠錢，我們就不太願意」，適度反映成本才能維繫好品質，公會也會站在輔導角色，要求會員廠商打造優良口碑，才有永續經營條件。（編輯：楊凱翔）1090317