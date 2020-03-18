權值股領跌 台股重挫220點近逼十年線大關

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）美指期重挫逾810點，台股午盤後震盪走弱，終場大跌220點，其中權值股晶圓代工龍頭台積電和台塑四寶跌勢明顯，收盤指數9218點逼近十年線9110點大關。

儘管美股道瓊大漲逾千點，不過台股今天開盤呈現震盪走勢，9500點大關得而復失，午盤過後美期指下殺超過810點，台股電金翻黑走弱，大盤急殺超過210點，跌破9300點，尾盤電金續弱。

加權股價指數終場收9218.67點，下跌220.96點，跌幅2.34%，成交值新台幣2097.54億元。電子股下跌2.28%，金融股跌1.7%。

電子權值股呈現弱勢格局，股王大立光翻黑終場收在3600元，下跌3.61%，晶圓代工龍頭台積電終場收在260元，下跌2.99%。鴻海收70元，下跌0.85%。聯發科翻黑收301.5元，下跌4.44%。

傳產股台塑四寶跌幅加深，其中台塑收70元，跌6.17%，台塑化收在68.2元，跌1.73%，台化收在61.7元，跌6.8%，南亞收在52.4元，跌6.43%。

金控股弱勢，國泰金收34.65元，跌1%，富邦金收在36.85元，下跌1.34%。中信金收17.95元，跌2.18%。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，武漢肺炎疫情從中國蔓延到國際，目前看來，歐美等疫情發展類似1月到2月的中國，短期必然出現恐慌情緒，若防疫得當，疫情可獲控制，加上中國若能持續穩定疫情，預期5月後全球疫情應可趨緩。

此外，美國聯準會（Fed）日前再度緊急降息4碼，預期歐盟將跟進降息，全球央行聯手救市已然成形，有助疫情結束後經濟恢復，加上資金行情充沛，台股仍有支撐。

展望台股後市，魏永祥指出，中國供應鏈生產工廠3月起陸續復工，可觀察台股企業3月營收回溫幅度，判斷復工狀況。這波股市修正，長線成長趨勢個股投資價值浮現，可留意5G相關、半導體等族群，另外低基期的優質中小型股、蘋概股、轉機股等也是關注焦點。（編輯：張均懋）1090318