美電子盤期貨重挫 台股大跌220點失守9300點關卡

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）美國期貨電子盤重挫逾800點，台股午盤後震盪走弱。終場指數大跌220點，跌破9300點關卡，晶圓代工龍頭台積電和台塑四寶跌勢明顯。

儘管美股道瓊工業指數大漲逾千點，不過台股今天呈現開高走低震盪走勢，9500點關卡得而復失，午盤過後美國期貨電子盤下殺超過800點，台股電金翻黑走弱，終場收在9218.67點，下跌220.96點，跌幅2.34%，成交值新台幣2097.54億元。電子股下跌2.28%，金融股跌1.7%。

主要電子權值股呈現弱勢格局，股王大立光翻黑終場收在3600元，下跌3.61%；晶圓代工龍頭台積電走跌終場收在260元，下跌2.99%；鴻海收在70元，下跌0.85%；聯發科翻黑收在301.5元，下跌4.44%。（編輯：張良知）1090318

台股開高走低 收跌220.96點

（中央社台北18日電）台北股市今天開高走低，收盤跌220.96點，為9218.67點，跌幅2.34%，成交金額新台幣2097.53億元。

加權指數開盤為9453.98點，盤中最高9509.61點，最低9218.67點；不含金融股指數7761.77點，跌194.53點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌3.34%、食品股跌2.75%、塑化股跌4.51%、紡織股跌3.06%、機電股跌2.24%、造紙股跌2.91%、營建股跌1.51%、金融股跌1.7%。

委買張數1313萬5754張，委賣張數898萬1715張，成交張數746萬1785張。

收盤時上漲197家，下跌705家，持平55家。

成交量前5名個股為富邦VIX、元大S&P原油正2、元大台灣50反1、街口布蘭特油正2、玉山金。

漲幅前5名個股為富邦VIX、元大S&P原油反1、毛寶、云辰、超眾。

跌幅前5名個股為元大S&P原油正2、街口布蘭特油正2、國泰20年美債正2、元大美債20正2、FH美國金融股。1090318