千億資金投入抗疫 主計長估經濟成長率可保2

（中央社記者潘姿羽台北18日電）武漢肺炎疫情延燒，全球經濟前景蒙塵，不過主計總處主計長朱澤民今天表示，政府已前後投入新台幣千億元，延緩經濟可能下滑的情況，今年經濟成長率「應該不會低於2%成長」。

朱澤民今天赴立法院財委會進行業務報告，會前受訪時表示，除了紓困振興特別預算600億元，行政院也彙整各部會基金及可移緩濟急的公務預算另投入400億元，盡量增加供給、提高經濟總和需求，讓消費、投資、出口不太受到影響，經濟不要下降太多。

媒體詢問，近2週歐美疫情迅速升溫，經濟成長率「保2」是否依舊能達成；朱澤民回應，政府陸續投入600億元、400億元，合計達千億元，約占國內生產毛額（GDP）0.5%，換言之，已達一定規模，對於經濟會有所幫助。

國民黨立委林德福詢問，美國總統川普說疫情若持續延續，美國可能步入經濟衰退，台灣會不會也有衰退或是系統性風險。

朱澤民說明，主計總處2月發布經濟預測時，以疫情延續3個月來估算，對經濟成長率影響0.35至0.5個百分點，並下修今年經濟成長率0.35個百分點至2.37%；但若疫情延長到6個月，可能影響變為0.6至0.9個百分點。

但朱澤民也說，政府有編列預算以幫助經濟，在此情況下，如果疫情控制在6個月內、只到7月底前，經濟成長率保2應該還是沒有問題。（編輯：張均懋）1090318