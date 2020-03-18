國營事業前2月獲利出爐 台電虧44億元

（中央社記者蔡芃敏台北18日電）國營事業公布今年前2月稅前盈餘，台電虧損新台幣44.86億元，主因目前非夏月電價，加上台電配合政府政策，持續「增氣減煤」，墊高發電成本；中油前2月則是小賺5億元。

台電表示，今年前2月虧損44.86億元，主因目前並非夏月電價實施月份，台電配合政府政策，持續增天然氣發電、同時減少燃煤發電，加上優先購用再生能源，墊高發電成本，上述原因均導致台電前2月虧損。

中油前2月稅前盈餘約5億元，中油表示，1月稅前約賺21億元，2月轉虧15億元，中油說明，中油購入原油成本與售出價格時間差了2、3個月，主要受存貨跌價損失影響。

若原油價格續居低檔，跌價損失將讓中油營收不樂觀，恐達不到行政院核定的法定盈餘140億元，在最壞情況下，甚至由盈轉虧。

台糖前2月稅前盈餘為0.39億元，台糖說明，主要因砂糖售價上漲，而目前使用的原料糖成本較低，讓砂糖毛利增加所致。

台水前2月稅前虧損1.11億元，與去年同期稅前盈餘1.56億元相比，減少盈餘2.67億元。台水說明，主要因給水收入減少，加上總支出較去年度增加，導致前2月虧損。（編輯：林興盟）1090318