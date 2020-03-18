更多編輯台推薦新聞：
早安世界》台灣增10例境外移入 日泰等20國旅遊警示升第三級
早報

早安世界》台灣增10例境外移入 日泰等20國旅遊警示升第三級

美中媒體戰再升溫 蓬佩奧批中驅逐美3大報記者
國際

美中媒體戰再升溫 蓬佩奧批中驅逐美3大報記者

武漢肺炎重創經濟 專家警告全球衰退恐已開始
國際

武漢肺炎重創經濟 專家警告全球衰退恐已開始

國寶級歌仔戲大師小鳳仙辭世 楊麗花悲痛落淚
文化

國寶級歌仔戲大師小鳳仙辭世 楊麗花悲痛落淚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
吳釗燮：台美聯手防疫 展開新藥疫苗等6大合作
首頁 / 產經

企業紓困申請貸款展延 2天達51.3億元

最新更新：2020/03/18 10:21

（中央社記者郭建伸台北18日電）經濟部長沈榮津今天受訪表示，紓困補助及貸款展延申請已於16日啟動，截至昨天中午，已有41件申請案，申請貸款展延的金額達51.3億元，他下午5時會與政務委員龔明鑫共同了解業者申請狀況。

立法院經濟委員會今天審查109年度經濟作業基金、水資源作業基金、經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金，沈榮津應邀備詢，並在會前接受媒體訪問。

沈榮津說，紓困補助及貸款展延申請已於16日啟動，希望中小企業及工商界朋友，如果有需求，盡量讓經濟部服務。

媒體詢問上路兩天的申請狀況。沈榮津指出，截至昨天中午，已有41件申請案，申請貸款展延金額約新台幣51.3億元，他下午5時會與龔明鑫一起了解業者申請狀況。

沈榮津也提到，經濟部在16日有找內需型服務業、夜市業者開會，業者認為政府發放夜市券，確實有助消費；夜市券回收率達到72%，等於打破過去記錄，雖然可以再高一點，但最後這段時間受到疫情影響，坦言有些可惜。

為協助受武漢肺炎影響事業取得紓困及振興所需資金，經濟部16日發布相關補貼作業要點，受影響事業可開始向金融機構申請貸款及利息補貼，申請期間從3月16日起到9月15日為止。中小企業處說明，目前資金協助包括舊有貸款展延、營運資金貸款及振興資金貸款。（編輯：黃國倫）1090318

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報