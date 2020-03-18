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美加紐澳疫情延燒 19日起升至第三級警告
首頁 / 證券

疫情衝擊出團歸零 雄獅鳳凰股價慘摔

最新更新：2020/03/18 14:13

（中央社記者江明晏台北18日電）全球疫情擴散，雄獅、鳳凰均宣布停止4月30日前的海外團體行程，加上官方嚴格限制入境政策，雄獅和鳳凰股價今天慘摔。

武漢肺炎疫情全球擴散，中央流行疫情指揮中心17日宣布，亞洲19國、東歐1國及美國3州的旅遊疫情提升至第三級警告（Warning）；今天上午進一步宣布自19日凌晨起全面限制非本國籍人員入境，所有入境者均需居家檢疫14天。

旅遊業者雄獅今天發布最新聲明指出，全力配合政府防疫措施法令，且視旅客安全為首要原則，全面取消至4月30日前的海外團體行程，相關退費事宜將依政府規定配合辦理。5月會視疫情狀況依政府公告，並以消費者權益為出發點做考量，再行決議。

鳳凰今天表示，也停止至4月30日前的海外團體行程，但原則上這段時間幾乎也沒有海外團體出遊，只能靜待疫情利空消散，並進行教育訓練等內部規劃。

雄獅今天股價開低走低，午盤過後，一度下殺至跌停板51.1元，創上市以來新低，最終收51.2元，以1月中旬高點計算，這波疫情已讓雄獅股價下跌逾4成。鳳凰股價則大跌至跌停價位23.15元，刷新2007年以來新低。（編輯：趙蔚蘭）1090318

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