國際燃料價格若持續低點 10月電價有望調整

（中央社記者吳柏緯台北18日電）經濟部今天宣布4月起平均電價不調整，維持每度2.6253元，連4凍。不過，若國際燃料價格持續維持低點，9月的電價審議委員會討論10月電價時，會納入研議。

經濟部今天召開109年第1次電價費率審議會，審議4月起公用售電業電價費率，由於國際原油價格受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，以及產油國減產協議破局等影響，價格變動劇烈，審議委員在多方討論後，決議本次電價不調整。

經濟部原定在今天下午4時舉行記者會說明電價調整狀況，但審議會延長近半小時才結束。經濟部政務次長曾文生指出，審議會很快就取得結論共識，不過在過程中，委員針對油價未來若持續維持低點，對於台電可能造成的影響，花了一些時間討論，因此會議時間比預計的時間長。

今天審議會做出的結論有兩項，第一，電價不調整，維持每度新台幣2.6253元。第二，從電價平穩準備提撥327億元作為台電的合理利潤。

曾文生說明，審議委員在會中對於國際能源價格變動的情形多有著墨，其中燃煤價格仍算穩定，天然氣價格在2月底至3月初波動幅度大，但布蘭特原油從每桶60幾美元，一路下跌，今天最新的價格在28美元左右。

曾文生強調，雖然原油價格呈現大幅波動，但是電價調整是審酌長期的能源價格，委員認為布蘭特原油1月到2月間都維持在60多美元，3月跌幅很深，是短期經濟波動因素。此外，石油輸出國組織（OPEC）跟俄羅斯之間的協議爭議，也是不確定因素，因此需長期觀察。在綜合上述的情形後，審議會做出電價不調整的決議。

曾文生說明，油價是超前反映而非真實反映購價成本，舉例來說，中油本週賣給民眾的油，價格是由上個禮拜的平均價格計算。而上禮拜購入的油，現在可能現在才剛離開產地。現在的油都是成本比較高的時候購入，便宜買的原油還在海上。

至於氣價則是簽長約，希望可以藉此穩定價格。油價對氣價的影響，會有遞延效應，估計要到6、7月才會有影響。

不過，曾文生也提到，若是燃料價格持續維持低檔，在今年9月的電價費率審議會時，會再做研議。

雖然最終審議會做出不調整電價的決議，但根據台電事前提報的資料希望調漲1.83%。曾文生指出，這個漲幅是以原油每桶60多美元的價格估算，委員考慮短期之內的油價要回到每桶60美元仍有疑慮，所以對於調漲的建議並沒接受。（編輯：林孟汝）1090318