金控首家響應政府救市 開發金擬買庫藏股15萬張

（中央社記者潘姿羽台北18日電）武漢肺炎疫情延燒重創國際股市，台股也慘兮兮，為了穩定投資人信心，金管會主委顧立雄日前喊話，鼓勵上市櫃公司執行庫藏股，開發金搶得金控頭香，率先執行庫藏股，預計買回15萬張，股價買回區間在新台幣7.6元到10元間。

肺炎疫情重創台股，金管會自上週開始鼓勵上市櫃公司執行庫藏股，中華開發金控響應政府防疫護盤救市措施，今天召開董事會決議，通過實施庫藏股，預計買回15萬張，期間從3月19日起至5月18日。

開發金控表示，這次實施庫藏股，預定買回股份占公司已發行股份總數比率為1%，不只配合政府穩定股市措施，同時維護股東權益及公司信用；另外，買回價格若低於區間價格下限，將繼續買回。

開發金發言人張立荃表示，疫情會過去，但市場因為恐懼，產生一些非理性的情緒，雖然開發金沒辦法影響整個市場，但可以做到應該做的事，同時也響應政府救市措施。

雖然開發金是金控業者當中第一名，率先響應實施庫藏股，不過金融業當中，京城銀已在16日董事會決議，即日起起至5月15日止，將執行22次庫藏股買回，股價買回區間在28元至35元間，預計買回1萬張（1000萬股），占京城銀已發行股份總數的0.88%。

次外，開發金控表示，2月便開始宣導跨國業務盡量以電話會議、視訊會議或E-mail進行，雖然公司有部分外籍高階主管，公司因應政府防疫措施，積極宣導以視訊或電話會議取代面對面接觸，因此影響不大。（編輯：楊凱翔）1090318