股災風暴 台股10個交易日狂瀉2640點

（中央社記者江明晏台北19日電）疫情全球擴散，各國爆發股災，台股今天爆量崩跌，盤中一度挫近700點，午盤過後跌幅收斂，終場收在8681.34點，下跌537.33點，跌幅5.83%，近10個交易日大跌2640點。

疫情讓全球恐慌情緒蔓延，美股道瓊指數重挫1338點、跌幅逾6%，3年來首度收在2萬點以下，未能延續昨天勁揚逾千點的漲勢。標準普爾500指數午盤跌逾7%，8個交易日來第4度觸發熔斷機制，暫停交易15分鐘。

台股今天早盤挫逾220點，摜破9000點大關與十年線約9110點附近，盤中一路跌勢擴大，一度重挫達695點，回測8523點附近，指數創2016年6月以來新低。

台股加權股價指數今天終場重挫537.33點，收在8681.34點，跌幅5.83%，成交值2697.49億元。

盤中個股災情慘重，終場上市公司跌停家數達381家、上櫃公司跌停家數343家。

觀察權值股今天普遍重挫，台積電今天股價下跌3.69%，收在248元，大立光收3250元，跌9.72%；鴻海下跌5.29%，收66.3元，聯發科大跌逾9%，收274元，玉晶光跌停297.5元。

金融股也重挫，玉山金慘摔跌停至20元，中信金大跌逾9%，至16.3元。

散熱模組廠超眾受惠大股東近期積極逢低加碼超，股價逆勢漲停，收207.5元。

國安基金主席、行政院副院長陳其邁下午將召開國安基金臨時會議，如果同意授權，將會由幕僚單位決定是否進場，以及如何進場。

資深股市分析師林成蔭表示，台股已面臨股災，這波風暴從疫情和油價重挫蔓延，現階段更造成市場流動性問題，避險基金去槓桿，不計價拋售，市場必須持續觀察何時落底，而台股過去相較全球股市抗跌，在疫情恐慌情緒蔓延下，補跌重挫。

他指出，目前對台股的看法較為悲觀，後續觀察市場恐慌情緒何時停止，以及去槓桿效應還會發揮到多大，觀察美國公債殖利率與黃金等避險部位，何時出現止穩反彈，顯示市場回歸正常落底。（編輯：張均懋）1090319