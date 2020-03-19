網購訂單爆量 電商暫停部分商品24小時到貨

（中央社記者吳家豪台北19日電）武漢肺炎疫情延燒，全台累計病例數達108例，引發民眾恐慌，不少賣場出現搶購潮。電商業者PChome網路家庭（8044）今天強調供貨無虞，但為因應訂單大量湧入，暫停部分商品24小時到貨服務。

網家旗下通路PChome 24h購物今天發布新聞稿指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響層面擴大，PChome 24h購物站上相關商品將持續供應無虞，合作廠商供應鏈也維持供貨水準，希望社會大眾勿過度驚慌。

PChome 24h購物也表示，為因應近期至今天訂單大量湧入，造成短時間的倉儲及物流訂單巨量情況，暫時停止部分商品類別24小時到貨服務。

觀察近期銷售趨勢，PChome 24h購物指出，防疫期間因國人多選擇待在家中減少外出，民生物資需求激增，最大宗的五大品類包含食品、日用、生活、通訊、保養；其中食品方面以調料罐頭、快煮泡麵等可快速食用的商品買氣最高，3月18日泡麵、快煮麵、罐頭銷量較去年同期大幅成長15倍以上。

PChome 24h購物發現，生活日用品以衛生紙最熱銷，昨天銷量較去年同期成長6倍，且帶動紙巾、洗衣精、乾洗手等銷售持續成長。其他消費品例如衛生棉、尿布、餐廚用品及寵物用品等，銷售量也大幅成長。（編輯：林淑媛）1090319