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信義兒福B1-1都更案 先建後拆幼兒園營運不中斷

最新更新：2020/03/20 13:29

（中央社記者蘇思云台北20日電）住都中心主導的「台北市信義兒福B1-1案」今天正式與國美建設簽約，預計2024年完工。住都中心透過「超前部署」，確保幼兒園的營運不因都更而中斷，盼營造雙贏局面。

今天簽約儀式由國家住都中心代理董事長花敬群和國美建設董事長盧明德代表簽約，財團法人中華文化社會福利事業基金會、台北兒童福利中心也親臨見證。

國家住宅及都市更新中心表示，台北市信義兒福B1-1都更案位於忠孝東路5段北側，是住都中心第2個成功招商的公辦都更案，基地面積為2429平方公尺，開發量體約4700坪，規劃地下3層、地上14層，約152戶住宅，計劃2021年動工，2024年完工。

國家住宅及都市更新中心執行長張溫德表示，這項都更案最大的創新在於，先談好建案完工後的權利歸屬，讓都更「超前部署」，日後經營管理也能更順利。

張溫德解釋，基金會原本並沒有B1-1區域的土地權，但是住都中心提前與基金會溝通，雙方用「房地交換」進行權利變換，讓基金會集中附近地區自己擁有的地上物產權（包括目前位在B2區的台北兒童福利中心幼兒園），交換取得未來建案1到3樓。

住都中心也透過「先建後拆」方式，讓成立超過50年的幼兒園可以在原本地點繼續經營，等新建案完成後，再移入新大樓。

張溫德表示，B1-1案件只是整個兒福都市更新案的一部分，未來住都中心也將持續在其他基地上推動都市更新事業，希望透過新模式創造雙贏。（編輯：黃國倫）1090320

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