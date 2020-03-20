群聯看好5G需求 驅動NAND Fash邁入多頭

（中央社記者張建中新竹20日電）記憶體控制晶片廠群聯董事長潘健成看好儲存型快閃記憶體（NAND Fash）產業前景，預期在5G需求驅動下，NAND Flash產業將邁入多頭。

群聯下午召開法人說明會，首度以線上形式進行。潘健成表示，數位相機、隨身碟、蘋果iPod與iPhone過去都曾造成NAND Flash市場缺貨。

近10年來，NAND Flash市場缺貨都不再與產品有關，潘健成說，5G需要大量的基礎建設，包括基地台及儲存裝置，需要許多的NAND Flash，可望驅動NAND Flash產業邁入多頭，只是產業景氣仍將會隨著季節性因素波動。

潘健成表示，沒有客戶因武漢肺炎疫情影響取消訂單，僅部分訂單遞延出貨，不過，隨著在家上班、上課情況增多，帶動固態硬碟（SSD）急單需求增多，第1季營運狀況很好。

潘健成說，對今年營運展望並不悲觀，歐洲、美國、日本與中國大陸客戶訂單能見度已達10月，一旦疫情趨緩，需求將可快速回升，下半年記憶體控制器銷售樂觀。

隨著台股強勁反彈，群聯今天股價也表現強勁，以漲停作收，達新台幣216元，不過，3月來股價仍大跌35.2%，潘健成透露，預計於27日開臨時董事會，討論是否實施庫藏股。（編輯：鄭雪文）1090320