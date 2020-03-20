一年期定儲利率跌破1% 存百萬利息少2523元

（中央社記者吳佳蓉台北20日電）配合央行降息1碼，台銀公告調降新台幣定存及定儲利率0.06至0.3個百分點，一年期定儲利率降至「0」字頭、剩0.84%，創有紀錄以來最低，估百萬元一年期定儲利息收入將少2523元，退休族荷包失血。

中央銀行理監事聯席會議19日決議，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調降1碼（0.25個百分點），分別為年息1.125%、1.5%及3.375%，3月20日起實施；利率一舉降至1.125%，突破前央行總裁彭淮南時期、金融海嘯的最低紀錄。

國內銀行龍頭台灣銀行今天率先宣布，配合央行貨幣政策，並反映當前市場利率走勢，衡酌市場競爭及資金狀況，將從23日起，調降新台幣各天期一般存款及新台幣500萬元以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調幅介於0.06至0.30個百分點，並調降活期性存款利率，調幅0.01至0.10個百分點。

其中，一年期定儲機動利率，足額反映央行降息幅度，由1.09%直接摔破一字頭，來到0.84%，一下少掉0.25個百分點。

以100萬元資金，整存整付、複利計算，目前年利率1.09%，到期後利息為1萬0955元，23日年利率調降為0.84%後，到期利息剩8432元，少掉2523元，衝擊仰賴股息收入的退休族、定存族荷包。

土地銀行也在今天公告新台幣存款牌告利率調幅，各天期一般存款機動利率降幅為0.25至0.295個百分點，一年期定儲機動利率與台銀相同，也從1.09%降到0.84%，從23日起實施。（編輯：鄭雪文）1090320