居家防疫掀囤貨潮 電商備戰爆量訂單

（中央社記者江明晏台北22日電）民眾預期心理致使囤貨潮再現，不只大賣場、超市湧入購買人潮，電商業者也備戰爆量訂單，除了泡麵、罐頭、衛生紙等物資銷量倍增，冰櫃、健身器材、LCD螢幕等商品業績也攀升。

全球疫情增溫，加上台灣確診病例數攀升，政府宣布非本國籍限制入境、所有入境者居家檢疫14天等「封關」政策，民眾預期心理致使囤貨潮再現，無論是大賣場、超市或是網購平台上的民生物資商品都供不應求，每日緊急補貨，儘管政府喊話民生物資充裕，仍止不住這波囤貨潮。

PChome 24h購物表示，站上相關商品將持續供應無虞，合作廠商供應鏈也維持供貨水準，呼籲社會大眾勿過度驚慌，且為因應近期訂單大量湧入造成短時間的倉儲及物流訂單巨量情況，先前暫時停止部分商品類別24小時到貨服務。

PChome 24h購物表示，防疫期間因民眾多選擇待在家中減少外出，民生物資需求激增，最為大宗的五大品類包含食品、日用、生活、通訊、保養，其中，泡麵、快煮麵、罐頭單日銷量已較去年同期大幅成長15倍以上，衛生紙銷量較去年同期成長6倍，紙巾、洗衣精、乾洗手、衛生棉、尿布、餐廚用品及寵物用品等銷售量也有大幅成長現象。

蝦皮購物觀察近日民生物資的銷售，衛生紙因本週站上剛好有永豐超級品牌日，需求較上週成長超過2倍；而在食品方面，以泡麵、拌麵等快煮麵最受消費者青睞，近日需求表現飆出2倍成長，方便保存的罐頭、米糧也成長高達3倍。

friDay購物觀察內部數據資料發現，本週除了民生用品狂賣之外，「冰櫃」銷量也異軍突起， 19日冰櫃單日銷量達近50台，較上週相比成長超過40倍，推測不少民眾大量搶購的食材物資量已超過自家冰箱容量，因此再添購冰櫃備用。

除此之外，在家工作需求成長，friDay購物觀察到站上近期LCD螢幕及遠端監控攝影機業績前一週明顯成長近6成，且不少為3台以上的多量採購訂單，且居家健身運動器材自2月起業績明顯成長，本週起銷量再衝，較上週增加5成。

Yahoo奇摩電商觀察到，旗下商城如愛買等單日業績就飆升4倍；旗下Yahoo奇摩拍賣在3月17日至18日的衛生紙業績就成長2.3倍、調理包與泡麵訂單皆翻倍成長。

另外，Yahoo奇摩購物中心發現到，食品類商品單日業績飆升10倍、泡麵單日業績年成長19倍、罐頭類商品年成長近9倍，純水、礦泉水、保久乳均有顯著成長；且由於泡麵、拌麵、麵條等「麵食」因可方便快速自煮的特性，買氣更勝「米食」，登上熱銷冠軍，其次是保存期限較長的「罐頭」，第3名則是隨時都需要用到的「衛生紙」。

整體而言，這波囤貨潮暫時不會停歇，電商業者除了致力維持正常供貨，處理爆量訂單之外，物流配送的問題也必須加碼人力物力解決。（編輯：蘇志宗）1090322