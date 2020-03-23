盤中逐筆交易上路 投資人記得更新下單軟體

（中央社記者潘智義台北23日）台股盤中逐筆交易今天正式上路，券商提醒投資人，開盤前提早登入電子平台做更新，讓逐筆交易的看盤、下單更流暢。

台灣證券交易所指出，舊制盤中下單每5秒集合競價撮合一次，新制盤中逐筆交易就是盤中逐筆撮合，投資人下單隨到隨即撮合；因成交速度很快，加上新制下單有6種委託方式，對電腦依賴程度較大，投資人只能靠電子下單，才跟得上速度，若是透過電話下單，必然落後其他投資人。

證券商提醒，為實施盤中逐筆交易新制，證交所及證券商的電腦交易系統都已更新，投資人採用電子下單，也必須先更新看盤下單系統，不要等開盤才更新，以免萬一有狀況來不及處理。

證交所說明，盤中逐筆交易下單時段為上午9時至下午1時25分，盤中逐筆交易可提供多樣化委託下單種類，由2種價格「限價」及「市價」搭配3種有效期別，當日有效（ROD）、立即成交否則取消（IOC）、全部成交否則取消（FOK）。

因此，新制盤中共有6種委託方式，分別為限價ROD、限價IOC、限價FOK、市價ROD、市價IOC及市價FOK。

另外，若投資人盤前掛單，仍在上午9時開盤的剎那之間，採集合競價一次撮合；下午1時25分至1時30分收盤間下單，也是集合競價一次撮合。（編輯：張均懋）1090322