被動元件首季產值估年增 MLCC供應緊俏價格上揚

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）儘管武漢肺炎疫情在歐美蔓延，工研院產科國際所預估，今年第1季被動元件產值年增率為正，主要是MLCC供應仍緊俏，帶動價格上揚。

武漢肺炎疫情在歐美地區蔓延，市場關注被動元件市況。工研院產業科技國際策略發展所預期，今年第1季被動元件產值年增率為正，主要是積層陶瓷電容（MLCC）供應仍緊俏，帶動價格上漲。此外，第1季廠商多以庫存銷售。

從產值分布來看，工研院產科國際所指出，台廠被動元件產業產值約有7成在中國大陸生產，另有約3成廠產值在台灣與東南亞生產。

展望產業趨勢，工研院產科國際所表示，由於5G基礎建設布建以及智慧型手機新機銷售，帶動電子組裝廠商復工，也拉抬MLCC與晶片電阻等產品需求。另外非中國大陸產區工廠可望受惠轉單效應。

全球MLCC廠商包括日本村田製作所（Murata）、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電、以及TDK、AVX等。國巨市占率約13%，目前仍穩居全球第三大MLCC供應商。

觀察國巨主要產品設備產能，市場人士指出，國巨目前MLCC每月設備產能約500億顆到550億顆，預估今年年底月設備產能可穩健擴充到570億顆。

從產品價格來看，本土法人報告指出，國巨對MLCC和晶片電阻新價格從3月初生效，小尺寸0402規格的MLCC和晶片電阻價格漲幅約3成。市場人士預估第2季MLCC和晶片電阻價格漲幅約3成左右。

法人指出，去年11月到12月，中國大陸通路商開始針對被動元件回補庫存，台系廠商由於招工面臨困難，稼動率短期難以提升，使得供應緊俏，帶動MLCC和電阻價格上漲。目前MLCC和電阻的通路庫存偏低，隨著電子廠復工率拉升，投料需求增加，下游客戶回補庫存需求回溫。（編輯：趙蔚蘭）1090323