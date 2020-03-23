疫情影響財報 興櫃及公發公司4月底前可申請展延

（中央社記者劉姵呈台北23日電）因應疫情，金管會今天表示，未上市櫃的公開發行及興櫃公司108年度財報，將比照上市櫃公司，會計師事務所可採替代查核；公司若仍無法如期提出財報，須在4月28日前申請展延。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，針對會計師事務所無法派員赴大陸地區執行審計工作，可能影響上市櫃公司公告申報108年度財報，金融監督管理委員會先前已研擬相關處理方案，會計師事務所可採替代查核方式；上市櫃公司若仍無法如期提出財報，須在3月27日前申請核准展延。

為持續因應疫情，金管會今天表示，108年度未上市櫃公開發行公司（含興櫃公司）財報，將可比照上市櫃公司，會計師事務所可採替代查核方式辦理。

金管會表示，若受疫情影響，未上市櫃的公開發行及興櫃公司無法於4月底前公告申報108年度財報，應經董事會通過延期申請相關事項，並檢附相關文件，在4月28日前向金管會申請核准。

細項則包括預計展延期限、具體辦理時程，且須洽會計師表示合理性意見，以及108年度自結合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表等。

金管會也提醒，未上市櫃的公開發行及興櫃公司若申請展延財報公告，也應依證券交易法及證券櫃檯買賣中心重大訊息規定，於公開資訊觀測站發布相關申報事項說明，以利投資人了解與掌握。（編輯：林孟汝）1090323