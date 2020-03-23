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智伸科去年每股賺7.6元獲利創高 擬配息2.5元

最新更新：2020/03/23 16:55

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）汽車動力與安全零組件廠智伸科去年獲利新台幣6.22億元，每股稅後純益7.6元，獲利創歷史新高，擬配發每股現金股利2.5元。

智伸科配發率約32.89%，若以今天收盤價78.8元計算，現金殖利率約3.17%。

智伸科去年全年合併營收50.14億元，年增13.32%，去年稅後淨利6.22億元，每股稅後純益7.6元，分別較前年成長24.56%和24.59%，營收獲利均創歷史新高。

其中汽車事業部去年業績年增10.87%，主要受惠新車應用缸內直噴引擎（GDI）系統滲透率持續提升，帶動主要客戶旗下汽油高壓泵浦本體及GDI系統相關零組件拉貨力道增溫。

展望今年上半年，武漢肺炎疫情已影響全球經濟貿易、物流運輸、消費動能、新車銷售市場表現，不過智伸科指出，目前業務與在手訂單未獲客戶取消，電子與醫療訂單拉貨力道正常，預估今年下半年業績可優於上半年。

在併購旭申部分，智伸科今天董事會決議通過換股基準日4月13日，維持換股比例為旭申普通股每1.25股換取智伸科普通股1股。（編輯：楊凱翔）1090323

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