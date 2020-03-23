疫情衝擊企業資金需求 五大銀行新承做放款走跌

（中央社記者潘姿羽台北23日電）中央銀行今天公布2月五大銀行新承做放款，其中資本支出貸款、週轉金貸款金額雙雙較上月下降，央行官員坦言，武漢肺炎疫情的衝擊確實影響企業資金需求，不過政府鼓勵銀行給予企業支持，成效應該會慢慢顯現。

央行今天公布2月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款狀況，其中資本支出貸款金額為新台幣589.5億元，較上月減少47.7億元；央行官員坦言，主因是受到疫情衝擊，部分企業資金需求較少，資本支出貸款也跟著減少。

2月五大銀行新承做週轉金貸款金額4732.2億元，也較上月大減1688.9億元。官員指出，除了1月政府借款較多、墊高基期，以及電子業適逢出口淡季，部分企業受到疫情影響，週轉金借款也有減少。

不過央行官員表示，疫情影響到企業的資金需求，但政府積極鼓勵各銀行提供中小企業所需資金，發揮金融中介功能，3、4月可以持續觀察相關指標的變化。

至於社會大眾較關切的房市狀況，2月五大銀行新承做房貸金額為463.5億元，仍較上月增加80.8億元。

央行官員表示，每年1、2月都會參雜農曆春節的季節性因素，合併來看較能反映實際市況，而今年前2月新承做購屋貸款金額合計為2012年以來的同期高點，顯見房市尚未受到疫情衝擊。（編輯：林孟汝）1090323