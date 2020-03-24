台灣公有雲市場動能強 5強爭戰掀競合

（中央社記者江明晏台北24日電）IDC報告指出台灣公有雲市場動能強，前3大業者為國際大廠AWS、Microsoft、Google，本地業者有中華電信、遠傳分居4、5，與國際業者更有競合關係，5G邊緣運算將更添合作空間。

根據IDC（國際數據資訊）全球公有雲服務市場追蹤半年報指出，2019上半年台灣公有雲IaaS（基礎建設即服務）市場規模達1.39億美元，年成長率25.6%。前三大公有雲業者AWS、Microsoft、Google在台灣公有雲IaaS市場市占率合計76.3%，台灣本地前兩大公有雲業者中華電信和遠傳電信分居第4和第5，前5大業者市場占有率約87%。

IDC預估，台灣公有雲市場規模將從2019年的3.06億美元成長至2023年5.57億美元，年複合成長率為16.2%。

三大公有雲業者中，AWS是最早進入台灣市場，經過多年耕耘，在人力編制、服務內容品項和客戶數等方面都明顯處於領先位置；Microsoft雖在台灣推出Azure的服務時間晚於同業，但挾其Windows Server和Office365在台灣IT產業具備的影響力，短短數年間占有率快速提升。

Google是三大公有雲業者中唯一在台灣本地有建置資料中心的業者，加上具備獨家光纖海纜的優勢，相對同業能提供更低延遲的雲服務，加上近年積極招募人才加入Google Cloud團隊，已逐漸打入各垂直市場。

本地業者方面，中華電信與遠傳電信兩大業者近年對公有雲市場發展策略愈趨積極，除繼續推動自有品牌雲服務外，也開始加入三大公有雲業者的本地經銷夥伴行列。例如，中華電信國際分公司銷售AWS雲服務產品給本地企業用戶，遠傳電信在2019上半年收購Nextlink（博弘雲端科技）後，也成為AWS的台灣主要經銷夥伴；Microsoft和Google也和台灣三大電信業者達成一定程度的合作關係。

身為台灣公有雲市場的在地品牌，中華電信hicloud面對國外公有雲業者的積極搶攻，仍可以保持每年兩位數的營收成長，主要歸功於較早進入本地企業市場，以及具備電路、VPN、資安和既有通路的優勢，加上資料流量的計價模式和三大公有雲業者相異，使中華電信能提供更具競爭力的價格給本地企業用戶。

另一本土公有雲業者遠傳電信也具備相似的特點，加上政府法規要求限制某些產業如政府單位、銀行與醫院等資料上雲端不能離境，台灣電信業者在本地公有雲市場仍有相當大的發展空間。

IDC台灣資深分析師葉振男認為，三大公有雲業者目前寄望半導體市場的EDA（電子設計自動化）和大型企業所採用SAP能加速導入公有雲服務，透過公有雲彈性且極具擴展性的運算存儲資源，為相關客戶帶來更快速的企業營運效益。

此外，隨著5G將在今年第3季正式登台，三大公有雲業者也開始和國內電信業者商談在Edge Computing（邊緣運算）方面的合作可能性，都將成為未來台灣公有雲市場成長的動力引擎之一。

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