疫情衝擊 元大寶華下修今年經濟成長率至1.5%

（中央社記者潘姿羽台北25日電）武漢肺炎疫情衝擊全球經濟，台灣也受害，元大寶華綜合經濟研究院今天發布經濟預測，將2020年經濟成長率大幅下修0.7個百分點至1.5%，並定調今年情勢為「疫變型經濟」，經濟怎麼走視疫情發展而定。

元大寶華去年 9月預估2020年台灣經濟成長率為2.2%，不過今年初爆發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），世界衛生組織（WHO）並將疫情列為「全球大流行」，使得經濟前景更為嚴峻。

在國際主要經濟機構皆明顯下修全球經濟預測的情況下，元大寶華也大幅下修今年經濟成長率至1.5%，低於主計總處、中央銀行先前預測值2.37%、1.92%。

元大寶華董事長梁國源說明，疫情對台灣有3個力道非常大的負面衝擊，一是民眾減少外出、無薪假人數倍增，使得民間消費下滑；二是供應鏈產生中斷危機加上全球需求萎縮，進出口肯定放緩；第三，不確定因素升高，民間投資勢必比預估值下降。

梁國源表示，由於經濟仍存在一些支撐力道，各國政府相繼推出刺激型財政政策，使得政府支出大增，油價大跌有助於貿易餘額走升，民間投資在台商回台、根留台灣方案下，獲得部分支撐，上述因素有助於抵銷部分疫情帶來的負面衝擊。

梁國源也形容，2020年經濟情勢為「疫變型經濟」，經濟前景得看疫情變化而定，儘管疫情終有平息之日，考量各國政府祭出激勵政策，研判2020年全球經濟最有可能呈現「U型復甦」，底部將出現在第3季，甚至到第4季才現蹤。

根據元大寶華預測，今年第1季至第4季經濟成長率分別為1.10%、1.12%、1.55%、2.18%。（編輯：林興盟）1090325