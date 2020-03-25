聯準會送大禮 法人：美投資級債流動危機暫除

（中央社記者韓婷婷台北25日電）美國聯準會本週放大絕，祭出QE（量化寬鬆）無限、定向紓困政策，於市場撒錢，其中，讓市場吃驚的是，首度購買「公司債」措施，法人認為，此舉有助緩解投資級債流動性危機。

法人表示，受疫情影響，台灣也跟上全球吹起降息風，全球央行齊力以寬鬆貨幣政策積極應變。儘管經濟景氣並非貨幣政策可立刻修復，但對市場情緒和風險性資產價格仍有扶持作用，至少可舒緩流動性緊縮壓力，待流動緊俏問題緩解、市場信心回溫後，可望迅速回復正常表現，緊盯風險資產落底訊號，留意中長期布局機會。

第一金投信表示，聯準會週一宣布的救市新舉，主要有2項，一是購買無上限的美國公債、機構抵押擔保證券（MBS）；二是提供高達3000億美元的新融資，援助對象幾乎涵蓋所有企業主、消費者。而購債政策中，又以購買公司債、債券ETF，受到市場高度關注。

第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示，有別於過去經驗，聯準會本次購債標的，除了公債、MBS之外，甚至首度擴大到公司債、債券ETF，而且限於投資等級券種，帶動iShares投資級公司債ETF、Vanguard長期公司債ETF大漲。

許書豪指出，武漢肺炎疫情造成市場恐慌，拋售金融資產，過去被認為具避險功用的公債、投資級債，同樣遭到非理性賣壓衝擊。在聯準會近3週接連下猛藥，透過降息6碼、釋出前所未見的量化寬鬆後，預期未來流動性趨緊的狀況將逐漸緩解，有利投資級債反彈上行。

許書豪表示，由於近期受到流動性問題影響，導致美國投資級債表現不佳，成為市場提款機；不過，一旦未來流動性改善後，美國投資級債有機會迅速回復正常表現，反彈上行，建議投資人可留意近期投資級債的加碼布局機會。

柏瑞投信投資長黃軍儒表示，雖然武漢肺炎疫情發展仍無法準確預估，不過疫情最嚴重的中國已經出現緩和跡象，其他國家疫情預料隨著時間拉長也終會降溫。

保德信策略報酬ETF組合基金經理人歐陽渭棠表示，通常經濟數據負面影響會在疫情緩和階段，目前新興國家經濟已開始反映負面衝擊，其中最主要集中在中國，而於中國往來密切度高的新興國家受到衝擊較深。相對成熟國家疫情多在3月爆發，若以中國經驗，實施管制至疫情擴散速度約耗時1個多月，推判歐美成熟國家負面影響將落在5至6月份，預期風險性資產將會出現快速輪動。（編輯：張均懋）1090325