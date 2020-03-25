蘋果供應鏈生產陸續恢復 概念股續彈

（中央社記者韓婷婷台北25日電）蘋果（Apple）多空訊息面雜陳，不過24日股價見到10%的強彈，重回兆美元市值，台灣相關供應鏈在生產陸續恢復下，持續反彈格局，蘋概三王今天持續上攻，帶動概念股族群續彈。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，外資預期，蘋果可能砍單，將影響台積電第2季5奈米產能利用率不如預期，不過，今天台積電股價依舊持續反彈之路，早盤漲幅維持在4%上下狹幅震盪，股王大立光持續第2天反彈，早盤維持在7%左右的漲幅，另一檔光學鏡頭廠玉晶光漲幅也逾7%；鴻海漲幅則在3%以上。

今天蘋概股盤面表現最亮眼有緯創、茂林-KY及華通均強勢亮燈漲停。另外包括嘉聯益、和碩、穩懋、臻鼎-KY、康控-KY、美律、GIS-KY、聯德控股-KY、正崴、等漲幅都超過5%。

中國大陸湖北省政府24日宣布，從25日0時起，武漢市以外地區恢復對外交通；武漢則將在4月8日零時起，解除通道管控措施，恢復對外交通。

法人表示，陸官方解封，顯示當地疫情已見減緩，隨著對外交通恢復，生產及商業活動恢復進度將加快，有利整體產業鏈逐步回到正軌。不過，就在生產重鎮大陸生產供應鏈陸續恢復之際，換成其他國家的生產基地開始面臨停工威脅，包括東南亞、印度等地的防疫措施升級是否衝擊供貨有待觀察。

根據蘋果相關供應鏈廠商表示，目前各地的人工流動已逐步恢復正常，招工也在3月下旬見到顯著加速，物流也逐步恢復中，整體供貨秩序可望加速回到正軌，供應端問題暫解，看來已渡過最壞情況，不過現階段反而較擔憂的是歐美疫情擴散對市場需求端的衝擊有多大。（編輯：黃國倫）1090325