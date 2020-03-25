徐國勇：全力充實一線警消人員裝備 絕對足夠

（中央社記者韓婷婷台北25日電）避免防疫漏洞，警消工會促補足口罩與防護衣，內政部長徐國勇今天表示，將盡全力充實所有消防人員裝備，第一線消防人員跟警察人員裝備絕對足夠，他同時強調防疫沒有身份差別。

武漢肺炎（COVID-19、新冠肺炎）全球延燒，全民攜手防疫，民間團體也積極投入，徐國勇今天出席愛爾麗集團捐贈消防救護車暨災情勘查車捐贈記者會時表示，第一線的救護人員如果不能自救如何救人，絕對會給予充足的救護器材與裝備。

他指出，愛爾麗集團繼去年捐贈鐵路警察250支拋射式電擊槍後，今天再捐贈價值新台幣500萬元高頂救護車與災情勘查車，及一批護目鏡與防護衣等防疫物資，補足消防署勘查跟救護的車輛，目前各個單位北、中、南、東全都有了。

針對日前有國民黨立委指新北消防員缺防護衣，徐國勇強調絕對足夠。共同出席捐贈儀式的新北市消防局長黃德清也指出，防護衣通常每半年採購一次，在去年底採購，目前仍有半年庫存量裝備不會有不足的情形，防護衣是拋棄式的，絕對不會發生外界所說，用過洗一洗再用的情形。

另外，有替代役男日前向立委爆料，位於台中成功嶺的替代役新訓中心衛生狀態不佳、恐造成防疫黑洞。

徐國勇今天也表示，有特地了解相關事情，相關軍官包括役政署都比照軍隊SOP模式，絕對不可能有任何疏忽，包括家屬探望都有一定程序，役男從國外回來後一定要完成居家檢疫14天後才能入營，不可能歐洲美國進來沒有居家檢疫就進來，有關役男或徵兵包括替代役或服兵役事前都有事先通知注意事項，都有按照SOP執行。

他強調，不管任何人從歐美國家回來都一定要居家檢疫14天，病毒對人類的攻擊是不分身份的，同樣的我們每個人都要不分身分防堵病毒擴散。「就像我是部長，我進去內政部一樣要量體溫，誰都一樣。」

另外，移民署的收容人也一樣，任何一個收容人需要口罩，絕對立刻供給，絕對沒有發燒了還不給看醫生的事情。

他說，這樣的爆料對辛苦的第一線工作人員是不應該也不公平的。（編輯：蘇龍麒）1090325