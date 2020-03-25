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首頁 / 證券

訊芯-KY去年每股賺6.16元創3年高 擬配息3.7元

最新更新：2020/03/25 19:38

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）鴻海集團轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY去年稅後淨利新台幣6.38億元，每股純益達6.16元，是3年來高點。訊芯-KY擬配發現金股利每股3.7元。

訊芯-KY盈餘配發率約60%，若以今天收盤價84.3元計算，現金殖利率約4.38%。

訊芯-KY去年合併營收57.44億元，較前年44.65億元增加28.6%，去年合併毛利率24.13%，較前年18.84%增加5.29個百分點，去年合併營業利益6.23億元，合併營益率10.85%，較前年3.07%增加7.78個百分點。

訊芯-KY去年稅後淨利6.38億元，較前年2.98億元大增114%，去年每股純益（EPS）達6.16元，優於前年EPS 2.83元。法人表示，訊芯-KY去年獲利是3年來高點。

在產品布局，訊芯-KY看好光纖通訊收發模組市場，除了量產100G和300G的光纖通訊收發模組外，也深耕400G光收發模組樣品。

在產能布局，訊芯-KY在越南成立第二個生產中心，規劃設立兩座工廠，其中一座3月開始生產，另一座估今年底生產，並按照客戶需求，中國客戶所需光收發模組在中國大陸中山廠生產，越南廠生產美國客戶所需產品。

展望客戶群，在系統級封裝部分，功率放大器前四大廠商都是訊芯-KY客戶，預期今年中國功率放大器廠商將成為客戶之一，因應中國手機廠商零組件本土化趨勢，訊芯-KY也會積極參與中國手機相關供應鏈。

法人指出，訊芯-KY在光收發模組的主要終端客戶包括中國的百度、阿里巴巴、華為等，也包括美國客戶。

從產品業績比重來看，光纖通訊收發模組占比近5成，訊芯-KY預估今年生物辨識模組占比可到22%，另外系統級封裝占比約20%。（編輯：楊凱翔）1090325

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