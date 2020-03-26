套現賣壓減緩 金價轉折點浮現3月上看1700美元

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）美國祭出無限量化寬鬆，2兆美元振興方案救市，暫時安撫市場恐慌，專家分析，隨套現賣壓緩解，金價轉折點似乎已出現，在疫情持續、貨幣寬鬆等支撐下，金價後市看漲，3月就可能挑戰1700美元。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊各國經濟表現，不僅股匯市劇烈震盪，作為避險資產的黃金，前段時間在恐慌套現氛圍下，也成市場提款機，3月中旬金價從每盎司1700美元左右高點，快速崩跌至1500美元區間。

有「黃金王子」封號的台灣銀行貴金屬部副理楊天立表示，金價上週甚至一度回測1450美元，回到去年11月的起漲點，不過，隨各國政府救市措施出爐，美國聯準會（Fed）也有別於金融海嘯時的慢動作，此次迅速大規模降息，採行無限量化寬鬆，政府並祭出2兆美元振興方案。

楊天立指出，從金價走勢來看，種種措施暫時成功紓解市場恐慌心理，回到正常風險意識，隨套現賣壓舒緩，上週金價每日收盤價平緩上漲，先在1450至1500美元形成不錯支撐，本週無限量化寬鬆宣布後，金價更是上演「大噴出」，連2日創史上單日最大漲幅，高點一度接近1640美元。

楊天立認為，從上週至今，金價高低點來回已近200美元，短線難免震盪回測，但應不會回檔太深，估可能在1570至1600美元間找到支撐，之後仍看好金價中長期走升，若疫情衝擊持續擴大，3月底前就可能看見1700美元。

至於為何看好後續金價走升，楊天立表示，雖然套現賣壓仍在，但從美國黃金期貨投資未平倉部位回落至30萬口以下，及近期黃金ETF數據來看，賣壓已緩和；此外，存在多項可對金價形成支撐的市場因素。

楊天立指出，首先，為防止疫情擴散，多國採取軟封城，影響黃金精煉廠產能，短期供給速度變慢；其次，在市場資金原本就很多狀態下，美國無限量化寬鬆、各國央行降息放錢，估將使股市等風險性市場波動加劇，推升投資人風險意識，有利金價走升。

他說，疫情對全球衝擊還在升高當中，世界衛生組織（WHO）示警，美國有可能成為新的疫情中心，病毒仍不確定是否會因進入夏天而自動消失，對全球經濟衝擊的時間、強度仍屬未知，即使股市暫時轉好，投資人還是會擔憂、觀望，拉高風險意識。

不過，楊天立不建議投資人追高，應看到相對波段低點可分批買入，以近期走勢來看，金價若回檔至1600美元，就可視為低檔買點。（編輯：郭萍英）1090326