IC設計去年11家賺逾一股本 譜瑞每股獲利居冠

（中央社記者張建中新竹26日電）IC設計廠去年財報陸續出爐，共有11家廠商賺進超過一個資本額；其中，譜瑞-KY去年每股純益（EPS）新台幣31.54元，蟬聯IC設計每股獲利王。

半導體產業去年景氣趨緩，不過，仍有不少IC設計廠獲利創下歷史新高，賺進超過1個資本額的家數也自前年的8家，增加至11家。

譜瑞-KY去年受惠高速傳輸需求不斷成長，加上搭配源極驅動IC銷售策略奏效，營收與獲利同創歷史新高，營收118.1億元，稅後淨利24.33億元，每股純益高達31.54元，蟬聯IC設計每股獲利王。

電源管理晶片廠矽力-KY去年隨著消費與工業產品市占率提升，網通產品銷售同步成長，營收首度突破100億元大關，達107.77億元，稅後淨利23.25億元，同創歷史新高，每股純益25.83元，躍居第2位。

信驊去年在伺服器遠端控制晶片出貨持續成長下，營收與獲利同創歷史新高，每股純益24.39元，排名躍升至第3位。

群聯在固態硬碟與嵌入式記憶體銷售暢旺下，去年獲利得以攀高，達45.45億元，為史上第3高水準，每股純益23.05元，排名自第2位落居第4位。

網通晶片廠瑞昱與指紋辨識晶片廠神盾去年獲利同創歷史新高，每股純益分別達13.36元及12.6元，並同步躍升至獲利前10大IC設計公司之列，分別居第7及第9位。

矽智財廠M31與金氧半場效電晶體廠大中去年每股純益約9.9元及6.16元，同步跌出前10大之列。（編輯：張均懋）1090326