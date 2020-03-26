搭防疫熱潮 亞太電智慧安防應用夯

（中央社記者江明晏台北26日電）5G時代來臨，各式智慧應用崛起，亞太電信旗下「智慧溫感偵測系統」，搭上防疫熱潮，單月申裝量近50台，創史上新高。

亞太電信積極搶攻物聯網應用領域，繼2017年推動臉部辨識服務，近年持續整合AI視覺辨識技術，針對不同客戶需求，推動「智慧安防」相關應用，目前已導入國營企業、大專院校、製造、零售、金融、資通訊服務業等逾百家企業客戶，應用場景包括門禁、差勤管理等。

武漢肺炎疫情升溫，亞太電信表示，旗下「智慧溫感偵測系統」採非接觸式的紅外線熱影像偵測體溫，達到即時示警功能，能扮演防疫第一道關卡。

亞太電表示，疫情爆發以來，單月申裝量近50台，創史上新高，客群以平常進出人潮較多的公共運輸站點，圖書館、展覽館、音樂廳等公共設施、大型百貨商場、影城、工廠等企業用戶為主。

亞太電信也致力推動智慧城市應用，攜手台達電子、億光電子於高雄市、桃園市布建超過10萬盞智慧路燈，整合雲端平台和物聯網通信技術，進行遠端即時監控，協助政府撙節能源。

亞太電信表示，5G具備高頻寬、低延遲及大連結的技術優勢，各行各業都可搭上5G列車，進而帶動產業的革新。（編輯：趙蔚蘭）1090326