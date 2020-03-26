疫情警報加上獲利賣壓 日經收挫逾4%

（中央社東京26日綜合外電報導）東京股市今天在獲利了結賣壓拖累下，終場收黑，日經指數收盤跌逾4%。此外，東京都知事警告，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情可能擴散，也造成日股跌勢擴大。

岡三網路證券公司表示：「日股受到近期漲勢後的獲利了結賣壓影響…川普政府2兆美元紓困方案激勵美股上漲是一大利多，但日經指數本週已經急速飆漲。」

日股今天在投資人獲利了結下，開盤大幅走低。此外，東京都知事對疫情提出的警告，也造成日股跌勢擴大。

東京都知事小池百合子昨天召開緊急記者會表示，東京面臨疫情爆發的重大局面，呼籲民眾本週末盡量不要外出。

大和證券首席技術策略師木野內榮治（Eiji Kinouchi）表示：「小池的警告對投資人澆了一盆冷水。全球主要城市，特別是紐約，已爆發疫情。東京也不太可能獨善其身。」

日經指數本週前3個交易日接連上漲，累計漲幅達18%，今天在投資人入袋為安的獲利賣壓下，盤中一度重挫逾5%，終場下跌882.03點，或4.51%，來到18664.60點。東證股價指數收盤則下跌25.30點，或1.78%，來到1399.32點。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1090326