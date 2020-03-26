擋不住疫情衝擊 中鴻內外銷盤價均下挫

（中央社記者潘羿菁台北26日電）武漢肺炎疫情衝擊鋼鐵業，中鋼日前開出5月內銷下跌盤價，中鴻也難擋跌勢，中鴻今天發布4月內銷盤調降每噸新台幣300元、5月外銷盤則是調降每噸20至30美元；疫情對國內鋼鐵業影響正逐步顯現。

中鋼於20日發布5月內銷盤價，從熱軋鋼板、軋延料、油井管（API）等全數調降每噸300元，中鋼當時提到，疫情影響弱化全球經濟動能，考慮到國際行情價格走勢，適度調整內銷價格以維持下游出口競爭力。

由於中鋼已經率先調降5月內銷盤價，市場預期中鴻難逃跟跌。中鴻下午發布盤價訊息，一如預期，針對內、外銷盤價全數調降。

4月內銷盤價熱軋、冷軋產品每噸調降300元，內銷盤終止連3漲；5月外銷盤價，依據不同產品與地區，調降幅度約每噸20至30美元。

中鴻表示，隨著疫情在全球升溫，各國採取邊境管制，工廠停工、物流運輸卡關等，瞬間讓需求下降，目前整體市場看淡氣氛相當濃厚，也讓中鴻必須考慮外在環境適當下調售價。

展望後續，中鴻預期，上半年恐怕都會受到疫情影響，讓營運偏向保守，現階段最擔心跌勢尚未結束，只能等待封城管制結束，觀察後頭需求是否回籠。

中鴻今年1至2月營收為68.38億元，較去年同期衰退8.1%。日前公告去年度稅後淨利為1079萬元，年減近1倍，每股稅後淨利為0.01元，為2015年以來最低水準。（編輯：楊凱翔）1090326