1988紓困專線27日上路 諮詢服務一週7天

（中央社記者蔡芃敏台北27日電）免付費的「1988紓困振興專線」今天正式上路，經濟部說，民眾或企業以手機或市話直接撥打1988，客服專員將提供各部會紓困振興措施諮詢、協助轉接至專責窗口，且一週提供7天服務。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）衝擊各行各業，政府目前推出兩波紓困與振興計畫，總計投入新台幣1000億元。由經濟部、交通部、農委會、文化部、衛福部、客委會、原民會等部會推出各式紓困與振興措施。

經濟部今天發出新聞稿表示，為了讓企業與民眾能快速掌握相關資訊，行政院指示經濟部成立1988紓困振興專線，提供各界諮詢服務，並在今天正式開通。

經濟部表示，「1988紓困振興專線」為免付費專線，民眾或企業以手機或市話直接撥打，客服專員將提供各部會紓困振興措施諮詢服務，並協助轉接各部會業務專責窗口。

1988專線將配置30席電話客服、10席文字客服，同時提供英文服務，服務時間為週一至週日、早上8時30分起至晚上6時30分。此外，經濟部表示，官網上的紓困振興專區可連結智能客服，智能客服已收錄民眾常見問答，可提供24小時線上提問。

經濟部表示，希望透過單一專線1988服務專線，讓有紓困需求者不必多方查找網站資訊、即時獲得訊息，客服中心也會後續協助或追蹤民眾及企業需求。（編輯：林興盟）1090327